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02.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Kırmızı kitap’ta güncelleme yapıldı

Kamuoyunda “kırmızı kitap” olarak bilinen ve milli güvenliğe yönelik tehditlerin yer aldığı Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde (MGSB) güncellemeye gidildi.

‘Kırmızı kitap’ta güncelleme yapıldı

 

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Fırat’ın doğusundaki gelişmeler başta olmak üzere pek çok konu başlığıyla 30 Eylül’de Beştepe’de toplandı. Toplantının ardından yayımlanan beş maddelik MGK bildirisinde, “Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur” denildi. Fırat’ın doğusundaki gelişmeler, İdlib’de saldırıların artmasıyla Türkiye’ye yönelik olası göç ve sondaj faaliyetlerinin ısıttığı Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin öncelikli tehdit sıralarına geldiği değerlendiriliyor. Türkiye’nin iç ve dış tehdit algılamalarını ortaya koyan MGSB’ye, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 2016’da resmen girdiği belirtilmişti.

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