MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKırsala bırakılan onlarca köpek açlıktan öldü
04.11.2019 - 14:02 | | İHA

Kırsala bırakılan onlarca köpek açlıktan öldü

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Aksu köyü ve Türk Dağı bölgesine bırakıldığı iddia edilen köpekler açlıktan öldü.

Kırsala bırakılan onlarca köpek açlıktan öldü

Kulaklarında küpesi bulunan onlarca köpek Sincik Malatya yol güzergahında bulunan Aksu köyü ve çevresine bırakıldı. Kim veya kimler tarafından bırakıldığı öğrenilemeyen köpekler birkaç gün boyunca aç kalınca bazıları açlık ve soğuktan öldü.

Köylü vatandaşların dikkatini çeken köpeklerin bazılarının öldüğü gören vatandaşlar yaklaşık 20 köpekten bazılarının açlıktan telef olduğunu dile getirdi.

Ölen köpekler nedeniyle çevreye pis kokular yayıldığını belirten köpekler, aç kalan köpekleri ekmek ve yiyecekler ile besledi.

Köylü vatandaşların şikayeti üzerine Sincik Kaymakamlığının talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

 

 

Ispanak haberlerine tepkisi bu oldu!İstanbul’un çeşitli noktalarında ıspanağın içerisinde bulunan yabancı otların tüketilmesi sonrasında çok sayıda vatandaşın zehirlenmesi üzerine çıkan haberlere halk pazarında ıspanak satan esnaf, çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marmaris'te deniz kahverengi oldu

Marmaris'te deniz kahverengi oldu

Sinop'ta orman yangını

Sinop'ta orman yangını

Hazer Amani kimdir, nereli?

Hazer Amani kimdir, nereli?

Babaanne cinayetinde toruna kırmızı bülten kararı!

Babaanne cinayetinde toruna kırmızı bülten kararı!

Sıradaki Haber