Kış festivalleriyle eğlence dorukta

Kış festivalleri, soğuktan adımını dışarıya atmak istemeyenlerin aklını çelecek renkli görüntülere sahne oluyor. Dünyada Brezilya’nın Rio Karnavalı, Hindistan’ın Holi Festivali, İtalya’nın Venedik Karnavalı her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor. Henüz Türkiye’nin dünyaca ünlü bir festivali olmasa da gelenekselleşen etkinliklere yenileri ekleniyor. Festivallere ilgi ise her geçen gün artıyor. Bu ilgi kış aylarında da oldukça fazla. Özellikle kış turizminin öne çıkan adreslerinde bu yoğunluğu görmek mümkün. Bursa Uludağ Whitefest’e, Kars Sarıkamış Kış Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Datça ise bahara şubat ayında açan badem çiçekleriyle merhaba diyecek. Her biri farklı bir eğlence vadeden kış festivallerini derledik:

Zirvede müzik keyfi

Bursa Uludağ’da düzenlenecek Whitefest 2020 ile gençler doyasıya eğlenecek. Yapı Kredi Play ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek festival, Jolly’nin gençlik markası Unitravel tarafından 2004’ten bu yana düzenleniyor. 150 bini aşkın müzikseveri, dünyaca ünlü 600’den fazla sanatçıyı ağırlayan Whitefest’in bu yıl da programında Uludağ’ın en lüks otellerinde yapılacak çılgın partiler ve enerjisi sahneye sığmayan konserler yer alıyor.

Festivalde Athena, Berkay, Koray Avcı, Sagopa Kajmer, Fatma Turgut, Alya, Gazapizm, Cihat Uğurel, Tai The Percussionist, Can Ozan, Sufle, Şenceylik, Retrobüs, Merve Deniz sahne alacak. 86 üniversiteden 12 bini aşkın üniversite öğrencisinin katılacağı festival, 2-6 Şubat, 6-9 Şubat ve 9-13 Şubat olmak üzere 3 farklı dönemde gerçekleşecek.

Bursa Uludağ’da Whitefest’in devamında 13-16 Şubat’ta Corporate Weekend düzenlenecek. Yapı Kredi sponsorluğunda yapılacak festivalde katılımcılar, kar ve kayağın tadını çıkaracağı gibi unutulmaz deneyimler elde edecekler. Festivalde Athena, Alya, Bengü Beker’in canlı performansları, Yakuza, David Şaboy, Doğuş Çabakçor, Cihat Uğurel’in Dj performansları, Can Tanca, Alex Marx, Emre Balık ile Türkiye’nin en iyi After-Ski partileri düzenlenecek. Katılımcılar ayrıca 2 gece 3 gün veya 3 gece 4 gün seçenekleriyle lüks otellerde avantajlı fiyatlarla konaklama fırsatı yakalayacaklar. Ulaşım ücreti gidiş dönüş 180 TL.

Kars’ta kış oyunları

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Kars Sarıkamış’ta Kış Oyunları Festivali 1 Mart’ta düzenlenecek. Kristal karlar diyarı Sarıkamış, 25 kilometre pist uzunluğuna sahip. Burada düzenlenecek festival, hem profesyonel sporculara hem de amatör katılımcılara açık olacak.

Her yıl eğlenceli görüntülere sahne olan festivalin bu yılki programı henüz belli olmadı. Atla cirit gösterisi, kızak yarışı, karda güreş gibi etkinliklerin yapıldığı festival, sevilen sanatçıların verdiği konserlerle katılımcılara eğlenceli vakit geçirmeyi vadediyor.

Lezzetin adresi

Dünyada 40’tan fazla farklı şehirde gerçekleştirilen World Class Cocktail Festival, 29 Şubat’ta İstanbul’da Esma Sultan Yalısı’nda yapılacak. Lezzet tutkunlarının katılımının beklendiği festivalde artisan lezzetler sunulacak, atölye çalışmaları ve eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Dünya standartlarındaki sunumları görmek ve dünyaca ünlü miksolojistlerin ellerinden çıkan tarifleri deneyimlemek isteyenler festivale katılabilirler.

Müzik ve dans tutkunlarını bekleyen Sónar İstanbul, bu yıl 4. kez düzenlenecek. Zorlu PSM’yi müzik, yaratıcılık ve teknolojinin merkezine dönüştüren etkinlik, %100 Music katkılarıyla 5-7 Mart’ta gerçekleştirilecek. Sónar İstanbul’da Adam Beyer, Ben Klock, Bjarki, Erdem Tunalı Paul Kalkbrenner, Seefeel sahne alacak isimlerden birkaçı.

DÜNYADAN RENKLİ ETKİNLİKLER

- Venedik Karnavalı: Avrupa’nın ünlü etkinliklerden Venedik Karnavalı bu yıl 8-25 Şubat’ta düzenlenecek. Temeli Pagan kültüründe baharı karşılamaya dayanan karnaval, zaman içerisinde yasaklansa da 1979’dan bu yana kutlanıyor. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca turisti ağırlayan Venedik’te 18 gün boyunca katılımcılar, gösterişli kostümler ve maskelerle şehrin sokaklarını turlayacaklar.

- Rio Karnavalı: Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen karnaval, resmi olarak 21 Şubat’ta başlayacak 25 Şubat’ta sona erecek. Bu tarihlerde birçok turizm acentası Brezilya’ya tur düzenliyor. Brezilya’nın en iyi samba okullarından dansçıların geçiş törenlerine sahne olan karnavalda dansçılar renkli, ışıltılı ve sıra dışı kostümleriyle eğlenceli müzik eşliğinde canlı performanslara imza atacaklar.

- İskeçe Karnavalı: Rio Karnavalı uzak diyenler, Yunanistan’ın İskeçe şehrinde 16 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılacak karnavala katılabilirler. Bu etkinliğe turla da katılabilirsiniz. Yüzleri boyalı ve maskeli insanların rengarenk ve ilginç kostümler giyerek yer aldığı festivalde her sokaktan müzik sesleri yükseliyor.

- Holi Fest: Hindistan’ın en büyük festivallerinden Holi Fest, bu yıl 10 Mart’ta yapılacak. Holi’den bir gün önce, kötü ruhları yakmaya yardımcı olduğuna inanılan büyük bir şenlik ateşi yakılıyor ve tüm süreç Holika Dahan olarak adlandırılıyor. Holi gününde insanlar birbirlerine renk sıçratarak eğlenirler ve etkinlik akşamı lezzetli yemeklerin tadına bakarlar. Dünyada 50’den fazla ülkede düzenlenen Holi Fest’in gerçekleştirildiği ülkelerden biri de Türkiye.

Tablo gibi badem çiçekleri

Dağı, taşı kol kola dizilen zeytin ile badem ağaçlarıyla dolu olan Datça Yarımadası’nda badem çiçekleri şubat ayında açıyor. Bu görsel şöleni yakından görmek isteyenler bu yıl 3.’sü düzenlenecek Datça Badem Çiçeği Festivali’ne katılabilirler. Datça Belediyesi, Muğla Ticaret Odası ve yerli halkın destek verdiği festival, 7-9 Şubat’ta düzenlenecek.

Bu yıl da festivalin zengin içerikli bir programı var. Halk oyunları gösterisi, konserler, sergiler, şiir dinletilerinin yapılacağı festivalde yiyecek ve el işi stantları açılacak. Katılımcılar Datça’ya gelmişken, Knidos, Burgaz, Hacetevi, Yazı Köy, Yaka Köy, Palamutbükü, Ovabükü ve Hayıtbükü, Eski Datça, Hızırşah Kültür Evi’ni görme fırsatı yakalayacaklar.