Kış lastiği 1 Aralık itibarıyla zorunlu

Kış lastiği takmayan sürücülere 625 TL ceza kesilecek. İçişleri Bakanlığı, “Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri”ne ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Buna göre, yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapandığı durumlarda il ve ilçe merkezi ile dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların kara yoluna çıkışlarına müsaade edilmeyecek. Araçlar, kara yolu trafiğe açılana kadar konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler uygun yerlerde bekletilecek. Şehir içi ve şehirlerarası alternatif güzergahlar önceden belirlenerek kamuoyuna duyurulacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun trafiğe kapanması veya trafik akımının yoğunlaşması halinde taşıt trafiği belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2019-1 Nisan 2020 arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlenecek. Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlardan bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında 625 TL ceza kesilecek.