MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Kış lastiği denetimleri sürüyor
ABONE OL
09.12.2019 - 20:08 | | AA

Kış lastiği denetimleri sürüyor

Türkiye genelinde kış lastiği takmayan 1742 araca cezai işlem uygulandı.

Kış lastiği denetimleri sürüyor

 

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarını ve trafik kazası neticesi ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 3-8 Aralık'ta yurt genelinde kış lastiği kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 1742 araçta kış lastiği kullanılmadığı belirlenerek 625'er liralık cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, 28 bin 63 trafik kural ihlali tespit edilerek trafik cezası yazıldı, 1935 araç trafikten men edildi.

Düzce’de kış lastiği denetimleri devam ediyorDüzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kış lastiği takmayan veya diş derinliği uygun olmayan 175 araca 109 bin 148 lira cezai işlem uygulandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kış lastiği denetimleri sürüyor

Kış lastiği denetimleri sürüyor

Son dakika | Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili flaş gelişme

Son dakika | Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili flaş gelişme

Yasemin Ergene Özilhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mucize Doktor'da Yasemin Ergene Özilhan sürprizi

Yasemin Ergene Özilhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Mucize Doktor'da Yasemin Ergene Özilhan sürprizi

Bu kez Eurobank dolandırıcıları ortaya çıktı! 'Bu suçun içine nasıl bulaştım bilmiyorum'

Bu kez Eurobank dolandırıcıları ortaya çıktı! 'Bu suçun içine nasıl bulaştım bilmiyorum'

Sıradaki Haber