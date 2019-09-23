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23.09.2019 - 18:25 | | İHA

Kışın habercisi! Böyle göç ettiler

Kış aylarını geçirmek için daha sıcak bölgelere göç eden leylekler, Karabük semalarında görsel şölen oluşturdu.

Kışın habercisi! Böyle göç ettiler

Havaların soğumaya başlamasıyla yönlerini güneye çeviren leylek sürüsünün muhteşem göçü Karabük’te objektiflere takıldı.

Yüzlerce leyleğin sürü halinde gökyüzünde süzülüşü görenleri büyüledi. Karabük semalarından geçen leylekler, havada oluşturdukları görsel şölen sonrası gözden kayboldu.

Kışın habercisi Böyle göç ettiler

Kavanoz kapağı sıkıntısı sürüyorBu yıl kışlık konserve yapımına ilgi arttı ama kavanoz kapakları bulunamaz oldu, olanların fiyatları ise 2-3 katı arttı. Esnaf 1 kilo domates fiyatına bile kapak satıldığını belirtirken, Türkiye'nin en büyük toptancı çarşılarından İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) bugün kapak kalmadı. Kavanoz kapağı üreten firmaların talebe hazırlıksız yakalandığı bildiriliyor.
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