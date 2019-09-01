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01.09.2019 - 11:48| İHA

Kışın toplayıp saklıyorlar, Ağustos ayında satıyorlar

Antalya’da yaz aylarında pazarlarda serinlemek için satılan kar şerbetlerinde kullanılan kar, yüksek kesimlerinde vatandaşlar tarafından örtülerin altında saklanarak güneşten korunuyor. Karlar bu sayede 3 ay erimeden bekliyor.

Kışın toplayıp saklıyorlar, Ağustos ayında satıyorlar

Antalya’da sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu yaz aylarında pazarlarda satılan kar şerbetlerinde kullanılan kar, Antalya’nın 2 bin 800 rakımlı yaylalarında üzerlerine örtülen örtüler sayesinde sıcaktan korunuyor. Yüksek kesimlerde ortalama 21 dereceyi bulan hava sıcaklığında örtüler ile açık alanda 3 ay erimeden duran karlar, pazar esnafının ekmek kapısı oluyor.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşayan çiftçi ve aynı zamanda dağ motosikleti tutkunu olan Şaban Dede, Kumluca ilçesine bağlı Kırkmuar Yaylasına çıkarak erimeden bekleyen karları görüntüledi. Örtülerin altındaki karlardan pazar esnafının yanı sıra vatandaşlar da tüketebiliyor. Öte yandan grupta bulunanlar Eylül ayı başında kar tüketmenin mutluluğunu yaşadıkları görüldü.

Kışın toplayıp saklıyorlar, Ağustos ayında satıyorlar

Kontrolden çıkan iş makinesi eve girdiKayseri'de kontrolden çıkan iş makinesi bir eve çarparak durabildi. Kaza sonrası evin büyük bir bölümü yıkılırken, enkaz altında yaralıların olduğu tahmin ediliyor.
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