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27.10.2019 - 10:04 | | DHA

Kışın toprağın donduğu Erzurum'da, 800 mezar kazıldı

Kış mevsiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, toprağın donması nedeniyle bu sürede kullanılması için 800 mezar hazırlandı.

Kışın toprağın donduğu Erzurum'da, 800 mezar kazıldı
Kışın toprağın donduğu Erzurum'da, 800 mezar kazıldı
Kışın toprağın donduğu Erzurum'da, 800 mezar kazıldı
Kışın toprağın donduğu Erzurum'da, 800 mezar kazıldı
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Merkez Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı. Mezarlık hizmetleri ile Türkiye'de birçok ile örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kışın toprak taş gibi oluyor. Yaklaşık bir metre kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Sonbaharda belli bir hazırlık yaparak tek, çift, üç ve dört kişilik olmak üzere mezar yerleri kazıyoruz. Şu ana kadar 800 mezar yeri kazdık. Kış korkusu yaşamıyoruz. Aile mezarlığı olanlardan biri rahmetli olduğunda o gün kazıyoruz. Biraz zor oluyor ama vazifemizi yerine getiriyoruz. Ama önceden bu hazırlığı yaptığımız için kışın günde 5 ila 10 arasında cenaze defnediyoruz. Bu hazırlığı yaptığımız için bizim içinde çok kolay oluyor" diye konuştu.

Belediye işçileri kışlık mezar hazırlığının yorucu olduğunu ancak kışın çok rahat ettiklerini söyledi. İşçilerden biri, "Kışın bir mezar kazmaktansa yazın 10 mezar kazmaya razıyız. Kışın toprak öylesine donuyor ki beton gibi oluyor" dedi.

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