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03.09.2019 - 23:50

Kısır Tartar nasıl yapılır? Kısır Tartar tarifi ve malzemeleri

TV8'in büyük ilgi gören yarışmaları arasında yer alan MasterChef Türkiye'de bu gece elenecek yarışmacıyı belirleyecek oyunun yemeği Kısır Tartar oldu. Peki ekran başında binlerce vatandaşımızın merakla araştırdığı Kısır Tartar nasıl yapılır? İşte Kısır Tartar tarifi ve malzemeleri...

Kısır Tartar nasıl yapılır? Kısır Tartar tarifi ve malzemeleri

KISIR TARTAR MALZEMELERİ NELERDİR?

200 gram kısır
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı sarımsak tozu
1 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz
1 yemek kaşığı ince kıyılmış nane
1 yemek kaşığı ince kıyılmış taze soğan
1 yemek kaşığı sumak
1 çay kaşığı pul biber
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam tuz

KISIR TARTAR NASIL YAPILIR?

Tartarla başlayın. Sinirleri alınıp küp doğranmış bonfileyle tüm malzemeleri karıştırıp karışımı mikserden keçirip püre haline getirin.

Kısır için bulguru kimyonla kavurun. Az suda salçaları karıştırıp bulgura ekleyin. Tüm malzemeyi biraz daha kavurun. Kaynar suyu ekleyin ve üzerini kapatıp yarım saat dinlendirin.

Tüm malzemeyi et ve kısır birbirine iyice karışana kadar yoğurun. 10-15 gramlık toplar halinde yuvarlayın.

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