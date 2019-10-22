Kışlalı, suikastın 20. yılında anıldı

Akademisyen, gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 20 yıl önce uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitirdiği sokakta düzenlenen etkinlikle anıldı. Burada konuşan Çankaya Belediyesi Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kışlalı’yı anmanın Cumhuriyet’i ve Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlığını, bilimi, aklı, kadın erkek eşitliğini ve aydınlanmayı savunmak olduğunu söyledi. Atatürk öğretisinin yılmaz savunucusu Kışlalı’yı anmaya, fikirlerini yaşatmaya devam edeceklerini aktaran Taşdelen, şunları kaydetti: “Onun kitaplarıyla yetiştik, okumalarıyla büyüdük. Cumhuriyet’e ve Atatürk devrimlerine nasıl sahip çıkmamız gerektiğini öğrendik. Ben onun aydınlık fikirlerini en çok belediyemizin kreşleri veya tadilatını yaptığımız okulları ziyaret ettiğimde, çocuklara Nutuk ya da aydınlanma devrimini anlatan kitaplar hediye ettiğimde anlıyorum. Onun çizdiği Atatürkçülük yolunda bilim ve aklın önderliğinde çocuklarımızı yetiştirip bu mirası yaşatmaya devam edeceğiz, onun öğretileri doğrultusunda nice Ahmet Taner Kışlalı’ların yetişmesi için çalışacağız.” Törene, Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı’nın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve CHP il yöneticileri de katıldı.