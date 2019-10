Kissebükü’nde en büyük sevgi çemberi

Bu yıl birçok ilke imza atan organizasyon, 120’den fazla teknenin dünyanın en büyük sevgi çemberini oluşturmasına tanık oldu. 21 Ekim’de Bodrum’dan başlayıp 26 Ekim’de Yalıkavak’tan biten yarışlarlarda American Hospital The Bodrum Cup’ın genel birincisi olan HIZIR 1 ekibi, organizasyonun İlhan Koman’ın vefatından önce çizimlerini tamamladığı ve prototipini hazırladığı ‘Sonsuz Sütun’ eserinden esinlenerek oluşturulan en anlamlı ödülün sahibi oldu.



Sonsuz sevgi sularda



Bodrum Cup’un bu yıl ki en önemli duraklarından biri yine Gökova’nın ilk koyu olan Kissebükü oldu. Sahil kıyısının önünde toplanan tekneler, koya karşı simetrik bir şekilde dizilerek kara ile denizi birbirine kavuşturan tam bir çember oluşturarak görsel bir şölen yaşattılar. Katılımcılar, evrensel dilde sonsuz sevgiyi simgeleyen ve tüm dünyaya armağan edilen çemberle, doğayı korumanın ve insan ile doğa birlikteliğinin gücünü vurguladı.



Hedef en büyük olmak



Ödüllerin sahiplerini bulduğu törende konuşan American Hospital The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, hedeflerinin Avrupa’nın en büyük deniz festivali olmak olduğunu vurgulayarak, “The Bodrum Cup, 31 yıl önce büyük bir tutkunun eseri olarak 18 teknenin yarışıyla başlamıştı. Bugünse 180 yat, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce yarışçı ve her nesilden binlerce katılımcıyı buluşturan bir deniz festivaliyiz” dedi.





114 yıllık tarihle buluşma









Mavi ve yeşilin en güzel buluşma noktasında nefes kesen yarışlara sahne The Bodrum Cup, birçok etkinliğe ve geleneksel hale gelen sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor. Sanatı organizasyonun ayrılmaz bir parçası haline getiren The Bodrum Cup, 31. yaşında Türkiye'nin en önemli sanat değerlerinden, ünlü heykeltıraş İlhan Koman'ı unutmadı. Eski bir Bodrum sevdalısı olan İlhan Koman'ın 114 yıllık teknesi Hulda ve eserlerinin bir kısmı, yüzer sergi olarak Bodrumlu sanatseverlerle buluştu.