MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriKitapları çocuklarla buluşturuyoruz!
07.11.2019 - 07:50 |

Kitapları çocuklarla buluşturuyoruz!

Milliyet, kitap okuyamayan çocukları kitapla buluşturuyor! Milliyet ailesi olarak 11 -18 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında başlattığımız kampanyaya siz de katkıda bulunabilirsiniz.

Kitapları çocuklarla buluşturuyoruz!

 #MutlakaOkumalısın dediğiniz kitapları bize gönderin, Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda sizin adınızla çocuklara biz ulaştıralım. Bir kitapla çocuklarımızın dünyasına ışık olabilirsiniz. Kitap okumayan çocuk kalmasın!

İrtibat adresi:Milliyet.com.tr 100. Yıl Mahallesi, 2264 Sokak, Demirören Medya Center , No : 1/51 34204 Bağcılar, İstanbul / Türkiye

 

 

Koyunları taşıyan kamyon devrildi: 8 kuzu telef olduBursa’da 40 kuzunun içinde bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü hafif yaralanırken 8 kuzu telef oldu. Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı. Annesi öldüğü için yerinde durmayan küçük kuzuyu bekçi kucağına alarak teselli etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne- baba serbest

1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne- baba serbest

Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu yaşı kaç?

Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu yaşı kaç?

KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması! Burs sorgulama...

KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması! Burs sorgulama...

İtalya’da yaşayan İlayda Yarcan'dan acı haber! Bugün İstanbul'da toprağa verilecek

İtalya’da yaşayan İlayda Yarcan'dan acı haber! Bugün İstanbul'da toprağa verilecek

Sıradaki Haber