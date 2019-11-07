Kitapları çocuklarla buluşturuyoruz!

#MutlakaOkumalısın dediğiniz kitapları bize gönderin, Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda sizin adınızla çocuklara biz ulaştıralım. Bir kitapla çocuklarımızın dünyasına ışık olabilirsiniz. Kitap okumayan çocuk kalmasın!

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