Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?

1980 yılında dünyaya gelen ünlü stilist eğitimini Milano da yapmış olan Başak dizer İstanbul'da LCC tasarım bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarım bölümü eğitim sertifikaları aldı...

Başak Dizer, Mimar Sinan Üniversitesi Moda bölümü mezunu. Bir dönemin en çok konuşulan dizisi Aşk-ı Memnu'da stil danışmanlığı yapan Başak Dizer, dizinin başrol oyuncularından Kıvaç Tatlıtuğ'un elbiselerin tasarladı. Başak Dizer ayrıca Medcezir dizisinde Deniz Marşan ile birlikte çalıştı ve onun stilistliğini yaptı. İdil Fırat, Meltem Cumbul, Demet Şener, Azra Akın, Neşe Aksoy gibi birçok ünlü isimle birlikte uzun süre çalıştı.

Dizer bu isimlerle çalışmasından çok Tatlıtuğ ile yaşadığı ve evlilikle taçlandırdığı aşkıyla birlikte gündeme bomba gibi düştü. Başak Dizer; Tekstil'de tasarımcı olarak çalışmaya başladı ve eğitimini giyim uzmanı, stilistlik, danışmanlık ve yazarlık üzerine almaya devam etti. Londra da Central Saint Martins de moda eğitimi aldıktan sonra Vakko ve Vakkorama da baş tasarımcı asistanı olarak görev alan Başak Dizer, ilk evliliğini Oren Fransez ile yaptı.

Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu dizisindeki danışmanlığını yaparken aralarında ilişki başladı ve iki yıl süren ilişkileri sonrası çift 2016 Şubat ayında Paris'de bir törenle evlendiler.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN İHANET İDDİALARINA CEVAP

"Son zamanlarda çeşitli olaylar üzerinden hakkımda yapılan haberleri sükunetle takip ediyorum. Benim oyunculuğum veya yaptığım işlerle ilgili her zaman istediğiniz eleştiriyi yapma hakkına sahipsiniz.

Ancak birkaç gündür ailem ve evliliğim hakkında yapılan haberler gerek kişilik haklarımı, gerek ailenin kutsallığını hiçe sayar hale gelmiştir. Zira hiçbir belge ve delil olmadan medya aracılığıyla evliliğime dair gerçek olmayan söylemleri kabul edemem.

Eşimle henüz birlikteliğimizin başlamadığı bir dönemde 2013 yılında reklam filmi çektiğim ve bir daha hiç karşılaşmadığım mesai arkadaşımla 'bir ilişki yaşıyor mu?' başlığıyla yalan bir haber yaratma gayesi içerisinde yapılan habercilik anlayışı anlaşılır gibi değil.

Bu kapsamda hakkımda yapılan asılsız haber ve yorumlar aleyhine yasal haklarımı kullanmak mecburiyetinde bırakıldığımı, bu hukuk mücadelesinin bir örnek olarak hatırlanmasını sağlayacağımı, herkesin bilgisine sunarım."