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17.10.2019 - 14:13 | | DHA

Kıyı balıkçıları palamut bolluğundan memnun

Sinop açıklarında avlanan Karadenizli kıyı balıkçıları, limana palamutlarla dönüyor. Tezgâhları süsleyen palamutun bolluğu, satıcıların yanı sıra vatandaşın da yüzünü güldürüyor.

Kıyı balıkçıları palamut bolluğundan memnun

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla balıkçı tezgâhları palamut ile doluyor. Sezon başında hamsiden ve palamuttan umduğunu bulamayan kıyı balıkçıları, deniz suyunun soğumasıyla son günlerde bol miktarda palamutla kıyıya dönüyor. Avlanan ve tezgâhlarda yerini alan palamutlar, boyu ve gramajına göre 15 ile 25 lira arasında satılıyor. Balıkçıların avladığı palamutlar kent limana getirilerek, ağdan ayıklanıp kasalara doldurulup sevkiyatı yapılıyor. Tezgâhları süsleyen palamutun bolluğu, hem satıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Balıkçı Hüseyin Ergül, "Bu akşam iyi bir balıkçılık yaptık, inşallah bunun devamı gelir. Bu zamana kadar palamudun olmamasını suların sıcak olmasından kaynaklanıyordu. İklimler değişti, aşırı avcılık var" dedi.

Polis, trenin çarpmak üzere olduğu aracın sürücüsünü son anda kurtardı.
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