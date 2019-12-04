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04.12.2019 - 16:38 |

Kıyı Emniyet personel kuraları ne zaman çekilecek? Başvuru sonuçları belli oldu mu?

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü 129 sürekli işçi alacak. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların son tarihi 6 Aralık olarak belirlenirken başvuru işlemini tamamlayan adaylar şimdi kura tarihini merak ediyor. İşte detaylar...

Kıyı Emniyet personel kuraları ne zaman çekilecek? Başvuru sonuçları belli oldu mu?

 

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü 81 sürekli işçiyi noter huzurunda kura yoluyla ardından da sözlü sınavla; 48 sürekli işçiyi ise KPSS puanıyla ve sözlü sınavla alacak. Başvurular 6 Aralık'ta son buluyor. Başvuru işlemlerini bitiren adayların aklında şu an "Kıyı Emniyet personel kuraları ne zaman çekilecek?" sorusu bulunuyor. İşte konuya dair bilgiler...

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Kuraya tabi işçi aday listelerinde başvuru yapan adaylardan lise ve dengi okul tahsil düzeyi dışındaki adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Noter Kura tarihi Türkiye İş Kurumu sisteminden kaynaklı 25.12.2019 olarak belirtilmiş ancak bu tarihte kura yapılmayacak olup Kuruluşumuz web sayfasından duyurulacak tarihte kur'a işlemi yapılacaktır." diye belirtti.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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