Kıyıköy’de tepki çeken manzara

Türk Akımı projesi kapsamında Kıyıköy Selvez Koyu’ndan Saray ilçesine uzanan boru hattı güzergahında, ÇED raporuna aykırı işlem yapıldığını öne süren Kıyıköy’deki 3 mahallenin muhtarları geçtiğimiz günlerde Jandarma Karakolu’na şikâyette bulundu.

Güven Mahallesi Muhtarı İsmail Özen, “ÇED raporuna göre boru hattının geçeceği güzergahtaki inşaat koridoru ortalama 26.5 metre genişliğinde olması gerekiyor. Proje alanının yaklaşık 2 bin 663 hektarlık kısmı 1. sınıf, 1294 hektarlık kısmı ise 2. sınıf tarım arazilerinden oluşuyor. Selvez Koyu’ndan Saray İlçesine olan güzergâh meşelik orman. Bu hatta ortalama 26.5 metre olması gereken inşaat koridoru belli bölgelerde 3, 4 katına çıkmış durumda. ÇED raporuna aykırı işlem yapıldığını tespit ettik. Dozerlerle yıkıp geçmişler. Kamu malına zarar verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Sözleşme ve hukuk kurallarına aykırı olarak kamu malına zarar veren şahıslara karşı yasal işlem başlatılmasını istiyoruz. Çevreci vekillerimizi Kıyıköy’de de görmek istiyoruz. Hesaplamalarımıza göre ÇED raporuna aykırı olarak Kaz Dağları’ndaki rakamdan çok daha fazla ağaç katledildi” dedi.

Trakya Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Murat Sevgi ise projenin doğal yaşam ve ormanlara zarar vermeden yürütülmesi gerektiğini vurgularken, “Kimse boru hattına karşı değil ancak ortada yanlış bir işleyiş var. Kıyıköy’den Saray’a uzanan hat orman alanı. Bu hattın güvenliği için orman traşlanıyor. Çifte boru geçen yerlerdeki genişlişliğin 52 metreye çıktığı belirtiliyor ancak bölgedeki arkadaşlarımız tek boru geçen yerlerde ağaç katliamı yaşandığını söylüyor” ifadelerini kullandı.

Doğru değil

Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ise “Geçtiğimiz günlerde ağaç katliamı yaşandığı öne sürülen hattı yerinde inceledim. Çift boru geçen yerlerde 53 metrelik koridor açıklığı için geçiş izni alınmış. Bazı yerlerde 100 metreye varan açıklık olduğu ve yüz binlerce ağaç kesildiği iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor” dedi. TEMA Vakfı üyesi Hakan Dedeoğlu ise şunları söyledi: “Ormanlık alandaki fazla ağaç kesimlerinin nedenleri araştırılmalı. Niçin fazladan ağaç kestiler? Kıyıköy Belediye Başkanı’nın, ‘çift boru geçen yerlerde genişlik 2 katına çıkarıldı’ söylemi doğru değil.”