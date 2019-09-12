MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKız arkadaşına sarkıntılık yaptığı için öldürmüş!
12.09.2019 - 11:57| DHA

Kız arkadaşına sarkıntılık yaptığı için öldürmüş!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kavga ettiği Mert Karaman'ı (19) bıçaklayarak, öldüren F.Ö.'nün (17) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. F.Ö.'nün, Karaman'ı kız arkadaşına sarkıntılık yaptığı için kavga ettikleri sırada bıçakladığını, amacının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi.

Kız arkadaşına sarkıntılık yaptığı için öldürmüş!

Olay, dün gece saatlerinde, Körfez'e bağlı Yeni Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. F.Ö., kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği Mert Karaman ile buluştuğu boş arazide tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken ikili, birbirine bıçak çekti. Karaman, bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, F.Ö. ise göğsüne aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralandı.

Kavga sonrası F.Ö., olay yerinden kaçarken, Karaman da araziye gelen arkadaşlarınca otomobille hastaneye götürülmek istendi. Arkadaşları, yol üzerinde karşılaştıkları sağlık ekibine Karaman'ı teslim etti. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mert Karaman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

F.Ö., olayın ardından polis ekiplerince dün İzmit'te yakalandı. Gözaltındaki F.Ö.'nün polise verdiği ifade ortaya çıktı. F.Ö.'nün, Mert Karaman'ı kız arkadaşına sarkıntılık yaptığı için kavga ettikleri sırada bıçakladığını, amacının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi.

 

 

Trafikten kaçmak isteyen bunu yaptı ama... Kamerayı gören kaçtıOkulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Sabah ve akşam saatlerinde yollardaki yoğunluktan kaçmak isteyen çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu da başladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karısı boşanma davası açınca intihara kalkıştı!

Karısı boşanma davası açınca intihara kalkıştı!

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?

Tamir edilen telefonu patladı!

Tamir edilen telefonu patladı!

99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım Celp dönemi askerlik yerleri

99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım Celp dönemi askerlik yerleri

Sıradaki Haber