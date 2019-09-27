Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü! Mahkemede şok sözler

Olay, 25 Temmuz'da, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Rabia T., oturduğu binanın girişinde, eski erkek arkadaşı Besim Güngör'ün saldırısına uğradı. Güngör, genç kızı tekme tokat dövmeye başladı. Rabia T., aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Besim Güngör, yere düşen genç kıza tekme atmayı sürdürdü. Çevredekilerin müdahalesiyle Rabia T., saldırgandan kurtulabildi. Saldırı anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÖNCE SERBEST KALDI, SONRA TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan saldırgan, polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırgan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Ancak Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz üzerine Güngör, yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırgan, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Tutuklu sanık Besim Güngör hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yaralama ve tehdit' suçlarından iddianame hazırlandı. Güngör'ün Rize 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Olayı anlatan Rabia T., Besim Güngör'ün kötü alışkanlıkları nedeniyle kendisiyle irtibatı kestiğini belirterek, "Bu sürede beni mesajlarla rahatsız etti. Olay günü kendisi binaya girdi. Beni darp etti. Dışarıya çıkmak istedim fakat tişörtümü çekerek durdurmaya çalıştı. Elinde sert bir cisim vardı. Şikayetçiyim" dedi.

'PİŞMANIM'

Duruşmada Besim Güngör ise Rabia T. ile konuşmak için binaya gittiğini belirterek, "Olay günü Rabia ile konuşmak istedim ancak o benimle konuşmak istemedi. Bir anlık sinirime hakim olamayarak kendisine vurdum, pişmanım. Şikayetten vazgeçerse ben de ondan vazgeçmeyi kabul ediyorum" diye konuştu. Güngör'ün tutukluluk halinin devamına karar vereren mahkeme, eksik raporların temin edilmesi ve görgü tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.