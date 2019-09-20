‘Kız bulma imamı’ iddiasını reddetti

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 162 tutuklu sanık ve 18 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.



‘Lakabımı Ceylan taktı’



Savunmasını yapması için söz verilen tutuklu sanık Bora Yıldız savunmasında şunları söyledi; “Ben seküler bir ailede yetiştim. Çok iyi bir dini eğitim almadım. Bir vesileyle bu camiadan bazı arkadaşlarla tanıştım. Sonra kendi isteğimle girdim aralarına. O dönemde 24 yaşındaydım. İddiaya göre ben örgüt kurucusuyum, bana yöneltilen suçlama; kız tavlama imamı. Ceylan Özgül ile bir dönem ilişki yaşadık. Problemli bir ayrılık oldu. Daha sonra Ümit Kuruca ile evlendi. Ceylan ve Ümit bunu sosyal medyada bana hakaret etmek için yaydılar. Ceylan’ın bana taktığı bir lakap bu.



2018 yılında tutuklandım. Örgütün kız tavlama imamıyım ama hiçbir kız cinsel saldırı suçlamasında bulunmadı. Biri dışında cinsel yönden suçlayan da yok. Ben şu an B.G.’nin tecavüz suçlamasıyla buradayım. Bu kızlardan biri kendi iradeleriyle yaptıklarını söylüyorlar. Ben tutuklandıktan 3 ay sonra 10 tane bayan arka arkaya emniyete giderek aleyhime ifade verdi. Bir tanesi benim operasyondan iki ay önce tanıştığım, sadece 2 dakika konuştuğum bir hanım, bir tanesi 8 sene önce, diğeri 5 sene önce görüştüğüm bir hanım. Bunlar arka arkaya emniyete giderek şablon ifade veriyorlar.









Korkutularak, organize edilerek ifade vermişler. Bu kızlar dağ başında ‘su akmaz kervan geçmez’ yerde yaşayan kızlar değil. Bunlar her şeyi sorgulayan kızlar. Bunlara yalan söyleyemezsin. Hemen yakalarlar. Mesela, Yaren milli sporcu, Başak milli sporcu, tıp okuyor şu anda. İddianamede, kız getirmek için reklam şirketi kurduğumu iddia ediyorlar. Şirketimde binin üzerinde reklam filmi çekildi. TSK, Deniz Kuvvetleri, Ulaştırma Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, belediyeler, açmış oldukları ihalede beni akredite etmişler. Tanıtım filmlerini çektik. Vergilerimi ödedim, 500 milyon ciro yaptım. Sözde iş adamı imajı çiziyor deniyor. Ben bunları 2 tane kız tavlamak için mi yapmışım?.”

Tutuklu sanık Bora Yıldız savunmasının devamında, “Evlilik Allah rızası içindir. Arkadaşlarımın evliliği de Allah rızası içindir. Böyle bir suç örgütü mü olur? Örgüt demeyin rencide oluyorum. Biz ömrümüzü evrim teorisinin varlığının olmadığını anlatmaya çalışarak, PKK’ya karşı mücadele ederek harcamışız.”



‘Çok güzelsiniz’



Mahkeme heyetinin duruşmaya 10 dakikalık ara vermesi üzerine tutuklu sanık Adnan Oktar, salondan çıkarken kadın tutuklu sanıklara “Çok güzelsiniz” diyerek gülümsedi ve el salladı. Bunun üzerine kadın sanıklar, Oktar’ı kısa bir süre alkışladı. Oktar da sanıklara gülümseyip, parmağını ağzına götürerek sessiz olmaları için işaret yaptı.