Kız çocukları seferberliği

Diyanet İşleri Başkanlığı, kız çocuklarının okullaştırılması ve çocuk işçiliği ile mücadele için “farkındalık eğitimi” projesi başlattı. Aile ve Dini Rehberlik Dairesince yürütülen projede TÜİK verileri dikkate alınarak, kız çocuklarının okullaşmasının en düşük olduğu Ağrı, Bitlis, Gaziantep, Konya, Mardin, Muş ve Şanlıurfa belirlendi. Bu illerde kahvehane sohbetleriyle vatandaşlar bilgilendirilirken, çocuklarını “dini olduklarını zannettikleri” gerekçelerle okula göndermeyen ailelerin de kapıları tek tek çalınıyor.

Diyanet’in ilk kadın Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, kız çocuklarının eğitimini çok önemsediklerini belirtti. Çocukların okuldan mahrum edilmesinin, eğitime katılamayışının ciddi bir sosyal sorun olduğunu vurgulayan Martı, “Dini anlamda hiçbir zaman cehaletin tasvip edilmediğini görüyoruz. Müslüman bir toplumda, çocuklarını dini olduğunu zannettikleri bir takım bahanelerle, aslında gelenekten gelen ve biraz da törenin bağladığı gerekçelerle okula göndermeyen anne ve babalara bunun dini bir dayanağının olmadığı konusunda bilgi veriyoruz” dedi.

‘Din cehaletin düşmanı’

Martı, “İslam cehaletin düşmanıdır. Bir Müslümanın, aile fertlerinden herhangi birini cahil bırakması söz konusu olamaz. Bizim bundan kastımız şu: Bir kız çocuğunun ucuz iş gücü olarak görülüp tarlada, bağda, bahçede ya da ev işlerinde kullanılmak üzere, eğitimden alıkonulmasının dinimizce de uygun olmadığı, bir kız çocuğunun kendisini evlilik için yeterli göreceği, anne olmak için hazır olduğu, eş olma yükümlülüğünü üstlenebileceği, kanuni sınır yaşına kadar hiçbir şekilde zorla evlendirilemeyeceği, eğitimden de kendi talebi olmaksızın, zorunlu eğitim dışındaki sonraki eğitimden bahsediyorum, alıkonulamayacağı yönünde mesaj veriyoruz” dedi. Ailelerin çocuk ne kadar süre okumak istiyorsa desteklemek zorunda olduğunu kaydeden Martı, “Bir çocuğu sorumsuzca okula yollayıp, arkasını aramamak, ne olup bittiğinden habersiz bir şekilde ilgisiz ve sevgisiz bırakmak da doğru değil, bunu da anlatıyoruz” diye konuştu.

Kapılar tek tek çalınıyor

Proje kapsamında Diyanet’in daire başkanları, başkanlık müşavirleri, başkanlık uzman ve vaizleri Ağrı, Bitlis, Gaziantep, Konya, Mardin, Muş ve Şanlıurfa’ya gönderildi. Uzmanlar, kahvehanelere giderek İslam’ın kız çocuklarının eğitimine verdiği önemi anlattı. Uzmanlar, belediye merkezlerinde, fabrikalarda çocuk işçiliği ve kız çocuklarının okula gönderilmesi konusunda vatandaşlara bilgi verdi. Cuma vaazlarının yanı sıra yerel radyo ve TV programlarında halkı bilinçlendirecek bilgiler veren Diyanet uzmanları, çocuklarını yanlış bildikleri bilgiler ışığında dini gerekçelerle okula göndermeyen ailelerin de kapısını çaldı. Ailelere peygamberin kadınların eğitimine verdiği önemi anlatan uzmanlar, aileleri kız çocuklarını okula göndermeleri için ikna etmeye çalıştı.

‘Etkili sonuçlar doğuruyor’

Aile ziyaretleri hakkında bilgi veren Huriye Martı, “Bir kız çocuğunu eğitemediğin zaman, doğruyu vermediğin zaman mutlaka hurafeye, bidata, yanlış, sapkın düşünceye, gereksiz boş düşüncelere meyledecek. Bunu bir din görevlisinin ağzından duyması hem anneyi hem de babayı ikna etme konusunda son derece etkili sonuçlar doğuruyor” dedi.