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23.09.2019 - 15:51 | | DHA

Kız çocuklarına istismarda bulunup, fuhşa zorlayan şüpheli tutuklandı

Aksaray'da kaçırdığı kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduktan sonra fuhşa zorladığı iddiasıyla aranan Ali Mun (28), Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.

Kız çocuklarına istismarda bulunup, fuhşa zorlayan şüpheli tutuklandı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki çocuklara yönelik ‘cinsel istismarda bulunmak’, ‘fuhşa zorlama’ ve ‘çocuk kaçırma’ suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ali Mun'un kentte olduğunu tespit etti.

Polis, düzenlediği operasyonla Mun'u yakalayarak, gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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