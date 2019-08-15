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15.08.2019 - 23:29| DHA

Kız isteme merasiminde ortalık karıştı!

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, kız isteme sırasında ziyaretinde olumlu cevap almayan aile ile kız tarafı arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Kız isteme merasiminde ortalık karıştı!

Olay, saat 21.00 sıralarında Devrek Bakırcılar Köyünde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim G.(32) ailesiyle birlikte, bir yıl önce tanıştığı S.C.yi (19) istemeye gitti. Genç kızın babası Meftun C., kızını vermek istemeyerek, damat adayının getirdiği çiçeği pencereden attı. Bu sırada Meftun C. ile İbrahim G.'nin amcası Ali G. arasında kavga çıktı. Diğer aile fertlerinin de karışmasıyla kavga büyüdü. Bu sırada Ali G., tabancayla ateş ederek evin camlarını kırdıktan sonra otomobile binerek kaçtı. Kavgada, genç kızın babası Meftun C. ve amcası Adnan C. ile damat adayı İbrahim G. ve amcası Remzi G. yaralandı.

Olayın ardından köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan İbrahim G. ile Remzi G., Çaycuma Devlet Hastanesine, Adnan C. ve Meftun C. ise Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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