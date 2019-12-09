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09.12.2019 - 16:21 | | DHA

Kız öğrencileri kovalayan öfkeli babaya kadın esnaf engeli!

Bursa’nın İznik ilçesinde E.B. (40), ortaokulda eğitim gören kızını dövdüğünü iddia ettiği 3 kız öğrenciden birini kovalama sonucu yakalayarak, darbetti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kız öğrencileri kovalayan öfkeli babaya kadın esnaf engeli!
Kız öğrenciyi darbeden veli, güvenlik kamerasında
Kız öğrenciyi darbeden veli, güvenlik kamerasında
Kız öğrenciyi darbeden veli, güvenlik kamerasında
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Olay, öğlen saatlerinde Çini El Sanatları Çarşısı'nda meydana geldi. Ortaokulda eğitim gören P.B. (13) ile başka bir ortaokulda okuyan A.B. (13), E.A. (13) ve S.M. (13) bilinmeyen nedenle tartıştı. 3 öğrenci, iddiaya göre P.B.'yi dövdü. P.B., durumu babası E.B.'ye anlattı. Sinirlenen E.B., üç kız öğrencinin peşine düştü. E.B., kız öğrencilerden birini görüp, Çini Çarşısı'nda kovalamaya başladı. Kovalama sonunda kız öğrenciyi yakalayan E.B. ile onu tartaklamaya başladı, çevredekiler araya girmeye çalıştı. Kız öğrenciyi sinirli velinin elinden kurtarmaya çalışan Sema S. de darbe aldı. Çevredeki esnaf öğrenciyi dükkana alarak güvenliğini sağladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.B.’yi gözaltına aldı.

Öte yandan, E.B.’nin 13 yaşındaki kız öğrencinin peşinden koştuğu ve yakaladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

E.B.’nin karakolda verdiği ifadesinde, "3 kız birlik olup, kızımı darbetmiş. Kızım yerde ve telefonunu kırıyorlar. Çocuğum, 'Baba kurtar' diye beni aradı. Bu durumda siz olsanız ne yapardınız? Olayın aslını öğrenmek için okul müdürüne gittim ama yoktu. Üç kızı gördüm. 'Kızıma niye vurdunuz?' diye sormak için yanlarına gidince kaçtılar ben de peşlerinden koştum" dedi.

Ceren'in katili Özgür Arduç cinayetten 4 saat önce...Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için girdiği av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, fiyatları hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp, zıpkını çalamaması üzerine ise av bayiinden çıktığı görülüyor.
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