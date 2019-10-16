16.10.2019 - 12:33 | | DHA
Kız öğrencileri taciz şüphelisi serbest
İzmir'de, öğrenci olmadığı halde Ege Üniversitesi Kampüsü'ne girip, kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aykut Y. (34), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, pazartesi gece saatlerinde, Ege Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu önünde meydana geldi. Aykut Y., girdiği kampüsün içinde bulunan KYK Yurdu'nun önüne gitti. Aykut Y. yurtta kalan öğrencileri, iddiaya göre cinsel organını göstererek taciz etti. Öğrenciler, durumu üniversitenin özel güvenlik görevlileri ile polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Aykut Y.'yi gözaltına aldı.
Bornova Polis Merkezi'ne götürülen Aykut Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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