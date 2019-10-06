‘Kız seni vurayım mı?’ dedi öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde erkek arkadaşı Emre Kara tarafından silahla vurulan Tuğçe Baran'ın (22) ölümü ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kara'nın gece saatlerinde silahını söküp taktığı, doldur boşalt yaptığı, sevgilisi Tuğçe Baran ile yanlarındaki iki arkadaşının korkması 'şeytan doldurur' demesi üzerine tabancasını geri bıraktığı öğrenildi.

KIZ SENİ VURAYIM MI?

Sabah saatlerinde evden çıkarken yine silahını eline alan Kara'nın kız arkadaşı Tuğçe Baran'a iki arkadaşının önünde, 'Kız seni vurayım mı?' dedikten sonra boş olduğunu düşündüğü silah ile ateş ettiği ortaya çıktı.

Şaka yaparken kız arkadaşını başını vuran Emre Kara'nın, "Ben ne yaptım. İntihar edeceğim. Kimseye bu olayı anlatmayın" diyerek kaçtığı belirlendi. Geçen Pazar günü meydana gelen olayın ardından saklandığı evde yakalanan zanlı, tutuklanmıştı.

SABAH