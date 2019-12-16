Kızamık nedir, nasıl bulaşır? Kızamık aşısı ne zaman yapılır?

Türkiye’de aşı karşıtlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2016 yılında 11 bin olan aşıyı reddeden aile sayısı, 2017’de 23 bini geçti. Bakanlığın 2018 ve 2019 rakamları henüz açıklanmadı ancak uzmanlara göre günümüzde aşı karşıtlarının sayısı 40 bine yaklaşmış durumda. Bilim insanlarına göre; aşıların otizme yol açtığı, içeriğinde domuz eti bulunduğu, Türk halkının gen haritasının bozulmaya çalışıldığı, aşılarda zehirli cıva ve alüminyum olduğu yönündeki dedikodular, ‘para kazanmak isteyenlerin yalanı’. Sağlık Bakanlığı ise vatandaşları bilgilendirmek amacıyla aşıların içeriğindeki oran ve bileşenleri yayınlayarak ortaya atılan dedikoduları çürüttü.

Türk Tabipler Birliği eski başkanı Prof.Dr.Raşit Tükel ise aşının otizme neden olduğu iddiası için ‘Tam bir sahtekârlık öyküsü’ değerlendirmesinde bulundu.

KIZAMIK NASIL ANLAŞILIR?

Kızamık hastalığına kızamık virüsü neden olur.

İnsanlar bilinen tek kaynaktır.

Hastalık, solunum yoluyla bulaşmakta, ateş, döküntü ile seyretmektedir. Beraberinde öksürük, burun akıntısı, halsizlik ve gözde kızarıklık gibi belirtiler bulunabilir.

KIZAMIK NASIL BULAŞIR?

Daha önce kızamık geçirmemiş veya kızamık aşısı ile korunur hale gelmemiş birisi kızamık ile karşılaşırsa, neredeyse %100 hastalanır ve bu bir hasta ile karşılaşıldığında o hastalığı geçirme riskinin ve bulaştırıcılığın en yüksek olduğu hastalıklardan biridir.

Virüs, hava yollarındaki damlacıkların solunmasıyla ya da enfekte kişilerin burun ve boğaz salgılarının doğrudan ya da dolaylı olarak (bulaşmış nesneler aracılığıyla vb) temasıyla bulaşır. Bu özellikleri nedeni ile de toplum içerisinde çok kolay yayılır.

Dünya genelinde, her gün aşıya ulaşamayan, 380 çocuk kızamıktan ölmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından; gerçek vaka ve ölüm sayılarının bildirilen sayılardan yaklaşık 10-50 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.

Hastalıktan korunmanın tek yolu aşılamadır.

KIZAMIK AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

Kızamık aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) şeklinde, 12. ayda ve ilköğretim 1. sınıfta olmak üzere iki doz olarak ücretsiz uygulanmaktadır.

12. ayda ve ana sınıfında uygulanmış olan kayıtlı iki doz KKK aşısı bulunması kaydıyla; okulda KKK aşısının tekrar uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

KIZAMIK AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Canlı zayıflatılmış bir aşı olan kızamık aşısı sonrasında %10 aşı uygulanan yerde ağrı-şişlik-kızarıklık ve hafif ateş, %5 hafif döküntü görülebilmektedir.