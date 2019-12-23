Kızı için gitti cenazesi geldi

Türk yetkililerin araya girmesiyle Avşar’ın cenazesi Türkiye’ye gönderildi. Ağabeyinin kızını Türkiye’ye getirmek için çok uğraştığını aktaran Metin Avşar, Milliyet’e şunları anlattı:

Eşi dönmedi

“Ağabeyim, 15-20 yıl önce Ukrayna’ya gidip ekmek fırını açtı. Burada tanıştığı Natalia ile evlendi. Ancak sonra hem işleri ters gitti, hem de o bölgede para isteyen mafyaya dayanamadı. Dükkanını kapatarak eşi ile Adıyaman’a geldi. Burada da işleri düzene girmeyince eşiyle sorun yaşamaya başladı. O zamanlar Natalia hamileydi. Doğum için ülkesine gitti, bir daha dönmedi. Abim 16 yıl boyunca kızı A. için Ukrayna ile Türkiye arasında mekik dokudu.”

“Bir süre önce Natalia, ağabeyimi aradı. ‘Kızımızı Türkiye’ye götürebilirsin’ dedi. Ağabeyim de gitti ve üç ay önce yeğenim A. ile Adıyaman’a döndü. Sonra ağabeyim kızıyla yine Ukrayna’ya gitti. ‘Kızımın Türkiye’de kalması için evrak işlerini halledip Adıyaman’a döneriz’ demişti. Ama gidiş o gidiş. Giderken üzerinde 40 bin TL vardı. Cesedi bulunduğunda üzerinde telefonu ve parası yoktu. Orada ağabeyimi Azerbaycanlı bir arkadaşı da bin 500 TL dolandırmış. Tahminim orada ağabeyimin başına çorap ördüler.”