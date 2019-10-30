30.10.2019 - 19:33 | | AA
Kızı olduğunu iddia edince... 24 yıl sonra mezarı açıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde, bir mezar tam 24 yıl sonra yeniden açıldı. Gerekçe ise ölen kişiye babalık davası açılması...
1995 yılında hayatını kaybeden M.D'nin kızı olduğunu iddia eden N.G, babalık davası açtı.
Bafra Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, mahkeme heyeti ölen kişiden DNA örneği alınmasına karar verdi.
Kararın ardından M.D'nin Bafra ilçesi Dededağ Mahallesi'ndeki kabri, savcılık denetiminde açılarak kemikten örnek alındı.
Alınan kemik parçası, Sammsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Şili'deki gösteriler uluslararası zirveleri iptal ettirdiŞili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkesinde iki haftadır süren hükümet karşıtı gösteriler ve şiddet olayları nedeniyle, ülkesinde yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin iptal edildiğini açıkladı.