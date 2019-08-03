Kızı öldürülen baba: Bu bir insanlık dramıdır

Olay, 3 gün önce Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, bir süredir birlikte olduğu Özkan Onay'dan ayrılmak istedi. Ancak Özkan Onay ayrılma fikrine karşı çıkarak, genç kızın peşini bırakmadı. İşsiz olduğu öğrenilen Onay mesai bitiminde Şimşek'in karşısına çıktı. İkili, 'ayrılık' konusunda tartışmaya başladı. Tartışma sürerken Özkan Onay, belinden çıkardığı tabanca ile Şimşek'e 3 el ateş etti. Gülay Şimşek kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Otomobiliyle kaçan cinayet zanlısı ise Kırşehir'in Mucur ilçesinde, yol kontrolü sırasında yakalanarak, gözaltına alındı. Özkan Onay, tutuklandı.

BABA, DHA'YA KONUŞTU

Kızını toprağa vermenin acısını yaşayan emekli memur baba Kazım Şimşek, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Baba Şimşek, Özkan Onay'ın kızını iş çıkışı takip ettiğini, planlı bir şekilde öldürdüğü anlattı. Olayın kendilerini derinden etkilediğini belirten baba Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu sadece kızıma yönelik bir olay değil. Türkiye'deki bütün kadınlara karşı işlenmiş insanlık suçudur. Gerek İçişleri gerekse Adalet Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili ciddi anlamda tedbir alması lazım. Sadece burada işlenen bir olay değil, Türkiye genelinde işlenen olay. Benim kızım masum. Kızımın masum bir şekilde evine giderken, bu şekilde bir cinayete kurban gitmesi insanlık dramıdır. Kızım ilgili mercilere gidip, 'beni tehdit etti' diyor. Kendisi için koruma talep ediyor. 'Beni koruyun' demiş. Ancak kızım daha sonra bu kişinin 'ben seni hiçbir şekilde tehdit etmeyeceğim, seni takip etmeyeceğim, sana bir şey söylemeyeceğim' diyerek, söz vermesi üzerine şikâyetinden vazgeçiyor. Sonuç itibariyle bir müracaat varsa bunun değerlendirilmesi gerekirdi."

'O KURŞUN TÜM TÜRKİYE'YE SIKILDI'

Kızına sıkılan kurşunun tüm ailesine sıkıldığını kaydeden baba Şimşek, "Sadece kızımız ölmedi. Aile olarak hepimiz öldük. O kurşun hepimize sıkıldı. O kurşun tüm Türkiye'ye sıkıldı. Bir babanın en büyük acısı kendi kızının cenazesinde saf durmasıdır. Gidip mezarında toprak atmasıdır. Bundan daha acı bir olay yok. Bu olaya 'dur' denilmesi için tedbirlerin alınması gerekiyor. Benim kızım bir cinayete kurban gitti. Benim kızım ölmedi" dedi.

Baba Şimşek, tutuklanan Özkan Onay'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.