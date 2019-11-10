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10.11.2019 - 16:16 |

Kızıl Elmas filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kızıl Elmas filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Max Adams'ın yer aldığı Kızıl Elmas filminin başrollerinde Mark Paul Gosselar, ve Bruce Wills yer alıyor. Aksiyon ve gerilim türünde çekilen film Kanada'da çekildi. İşte Kızıl Elmas filmi konusu ve başrol oyuncuları...

Kızıl Elmas filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kızıl Elmas filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Max Adams'ın yer aldığı Kızıl Elmas filminin başrollerinde Mark Paul Gosselar, Bruce Wills, Clarie Forlani, John Brotherton, Lydia Hull, Daniel Bernhardt, Ashley Kirk, Tlyler John Olson yer alıyor.

KIZIL ELMAS FİLMİ KONUSU

Dünyanın en bilinen hırsızı Jack (Mark-Paul Gosselaar) ve onun eğitimli ekibi büyük bir soyguna hazırlanırken, Jack’in eski sevgilisi hamile olarak ortaya çıkar. Bu gizemli kadın tüm ekibi tehlikeli ve büyük bir dolandırıcılığın içerisinde sokar. Jack, Eddie (Bruce Willis)’nin paralarını çaldığını farkındadır. Şimdi Jack eski sevgilisi uğruna bu tehlikenin içerisine girip girmeyeceğine karar vermelidir....

Otomobil 5 metre yükseklikten binanın bahçesine düştüTuzla’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü. Binada oturan vatandaşlar büyük panik yaşarken, araçta sıkışan 2 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
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