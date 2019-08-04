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04.08.2019 - 07:59| HABER ARAŞTIRMA

Kızılay hedefi yakaladı

Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı sivil toplum kuruluşlarından olan Türk Kızılayı, yılın ilk altı ayında 1 milyon 293 bin 539 kişiden 1 milyon 392 bin 582 ünite kan bağışı toplayarak 2019 hedefinin yüzde 51’ine ulaştı.

Kızılay hedefi yakaladı

Kan bağışının hayat kurtardığı gerçeğinden hareketle ülke genelinde kapsamlı çalışmalar yürüten Türk Kızılayı, 2005 yılından itibaren üstlendiği “Ulusal Güvenli Kan Temini” projesiyle her geçen yıl daha çok sayıda insana ulaşıyor. 2019’da 2 milyon 705 bin 500 ünite kan bağışı rakamına ulaşmayı hedefleyen Türk Kızılayı, yılın ilk altı ayında 1 milyon 392 bin 582 ünite kan bağışı toplayarak, hedefinin yüzde 51’ine ulaştı.

Kızılay, 2019 yılı itibariyle toplam 300 noktada düzenlenen kan bağışı faaliyetlerini, 3 bin 515 personel ve 746 araçlık filosu ile yürütüyor.

ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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