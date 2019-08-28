Kızılay ve THK eski yöneticilerine suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucu tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan Türk Hava Kurumu (THK) ve Kızılay Derneği’nde görev yapmış bazı eski yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. THK ile ilgili suç duyurusunda THK Havacılık Vakfı’ndan THK’ya 5 yıllığına kiralanan uçak ve helikopter için yapılan ödemenin kiralanan taşıtların satın alma değerine eşit olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Uçak ve helikopter

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şu bilgilere yer verildi: “THK’nın 1 Ocak 2013-8 Haziran 2016 arasındaki işlemlerinin bakanlığımız dernekler denetçilerinin denetlenmesi sonucunda, THK tüzüğüne göre borçlanılabilecek miktarın çok üzerinde borçlanıldığı, satın almak yerine THK Havacılık Vakfı’ndan THK’ya 5 yıllığına kiralanan uçak ve helikopter için yapılan ödemenin kiralanan taşıtların satın alma değerine eşit olduğu belirlenmiştir.

Ayrıca ilgili şirket tarafından ödenmesi gereken yakıt bedelinin THK İktisadi İşletmesi’nce ödendiği, THK’ya ait bazı demirbaşların THK Havacılık Vakfı çalışanlarınca satıldığı, THK İktisadi İşletmesi’nce 10 uçağın satış ihalesine ilişkin belgelerin denetim sırasında ibraz edilemediği, mülkiyeti THK’ya ait 9 taşınmazın değerinin çok altında satıldığı, yurtdışından alınan bazı yardımların mülki idare amirliğine bildirilmediği tespit edilmiştir.”

‘TEMİNATLAR DEVREDİLMEDİ’

Türkiye Kızılay Derneği’ne önceden ortağı olduğu içecek ve pazarlama alanında faaliyet gösteren iki şirket ve bir ildeki şubesiyle ilgili de bakanlıkça inceleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: “İçecek şirketindeki mal giriş ve çıkış formları arasında uyumsuzluk olduğu, pazarlama şirketindeki hisselerinin tamamının 2008’de başka bir şirkete devredilmesine rağmen bayilerden alınan teminatların Kızılay’ın ortağı olduğu içecek şirketine devredilmediği belirlendi. Kurumun bir ildeki şubesi tarafından 2005’te ihale ile yaptırılan çok amaçlı salon binasında Kızılay’ın teknik elemanlarınca yapılan incelemede, binadaki gizli kusurların tespit edilmesine ve ilgili şubeye durumun bildirilmesine rağmen, ihaleyi alan firma hakkında hukuki işlemlerin yapılmadığı, 2009’da aynı ildeki Afet ve Lojistik Merkezi tadilat ve onarım ihalesinde, firmaya yapılan ödemelerde uygulanması gereken indirimlerin yapılmayarak kurumun

zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.”

Kurumdan açıklama

Kızılay Basın Müşavirliği’nden suç duyurularına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Mevcut Kızılay yönetimi 2016’da göreve başlamış olup, suç duyurusunda bahsi geçen konulara ilişkin olarak daha önce Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yaptığı incelemelerin yargıya taşınan yanlarını da büyük bir titizlikle takip etmektedir” denildi.