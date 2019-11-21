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21.11.2019 - 17:29 | | DHA

Kızıltepe'de silahlı kavga: 2 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, aralarında husumet olan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, Mustafa Tezdönen ile akrabası Emin Tezdönen yaşamını yitirdi.

Kızıltepe'de silahlı kavga: 2 ölü

Olay, öğlen saatlerinde, Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mustafa Tezdönen ile akrabası Emin Tezdönen vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa Tezdönen ile akrabası Emin Tezdönen'in cesetleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırdı. Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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