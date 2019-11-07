Kızına 1 milyon dolara yapay böbrek aldı!

75 yaşındaki iş adamı Sinan Güleç, 20 milyon liralık mal varlığını bakıcısı Gülcan Eren'in üzerine geçirince, kızı Nur Güleç ile arası açılmıştı. Nur Güleç, babasının sağlıklı karar veremediğini iddia ederek vasilik davası açmıştı.

Böbrek hastası kızının sağlığı kötüye gidince dayanamayan Sinan Güleç, New York'taki özel bir hastaneye biyonik böbrek siparişi verdi. Türkiye'de yasal olmadığı için ABD'de nakledilecek yapay böbrek için 1 milyon dolar ödeyen iş adamının tüm tedavi giderlerini de üstlendiği öğrenildi. (Yeniasır)