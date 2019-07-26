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26.07.2019 - 09:31| Ä°HA

KÄ±zÄ±na araba çarpan anne sinir krizi geçirdi

Ä°stanbul Esenyurt'ta annesinin elinden yola fÄ±rlayan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±za araba Ã§arptÄ±. Kaza sonrasÄ± sinir krizi geÃ§iren anne araca zarar vermek istedi, kadÄ±nÄ± bir yakÄ±nÄ± tokatlayarak kendisine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlar kameralara yansÄ±dÄ±.Â

KÄ±zÄ±na araba çarpan anne sinir krizi geçirdi

Kaza, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Ä°stanbul Esenyurt Esenkent giriÅŸinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, 34 EME 08 plakalÄ± panelvan araÃ§ seyir halindeydi. Bu sÄ±rada kaldÄ±rÄ±mda annesi ile bekleyen 11 yaÅŸÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z annesinin elinden bir anda yola fÄ±rladÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z panelvan aracÄ±n kendisine Ã§arpmasÄ± ile yaralandÄ±.

Ã–zel bir hastanenin Ã¶nÃ¼nde olan kazayÄ± gÃ¶ren Ã§evredeki vatandaÅŸlar, Ã§ocuÄŸu hemen hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Olay yerine ise Esenyurt Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± polis ekipleri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. Ã‡ocuÄŸun hayati tehlikesinin olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Polis ekipleri kazaya karÄ±ÅŸan araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ile ilgili iÅŸlem yaptÄ±.Â 

SÄ°NÄ°R KRÄ°ZÄ° GEÃ‡Ä°REN ANNEYE TOKAT

Bu sÄ±rada hastaneden tekrar olay yerine gelen Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼ anne sinir krizi geÃ§irerek araca saldÄ±rdÄ±. Bir sÃ¼re araca zarar vermeye Ã§alÄ±ÅŸan anneyi Ã§evredeki vatandaÅŸlar gÃ¼Ã§lÃ¼kle sakinleÅŸtirdi.

Olay yerinde kadÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len bir kiÅŸi ise kadÄ±na tokat atarak kendisine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. YaÅŸanan anlar saniye saniye kameraya yansÄ±dÄ±.Â 

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