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09.10.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı

İstanbul’da yaşayan 19 yaşındaki Tuğba A.’nın babası Muzaffer A. tarafından darp edilmesine ilişkin videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti.

Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz” dedi. Görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında baba gözaltına alındı. 

10 gün uzaklaştırma verilmiş

Bu arada Tuğba A.’nın 5 Ekim 2019 tarihinde Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’ne giderek şiddet gördüğü babasından şikâyetçi olduğu öğrenildi. İfadesi alınan Muzaffer A.’nın nöbetçi savcılığın talimatıyla 10 gün uzaklaştırma kararı verilerek salıverildiği ortaya çıktı. 

 

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