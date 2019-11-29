KÄ±zÄ±nÄ± arayÄ±p haber verdi... SonrasÄ± korkunÃ§

Olay, akÅŸam saatlerinde, Ataevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sÃ¼re Ã¶nce eÅŸinden boÅŸanan ve yalnÄ±z yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen 2 Ã§ocuk babasÄ± BektaÅŸ A., iddiaya gÃ¶re kÄ±zÄ±nÄ± telefonla arayÄ±p, intihar edeceÄŸini sÃ¶yledi. BektaÅŸ A., daha sonra, pompalÄ± tÃ¼fekle kendisini vurdu.



KÄ±zÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler,Â BektaÅŸ A.'yÄ± kanlar iÃ§inde yatarken buldu. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince yapÄ±lan kontroldeÂ BektaÅŸ A.'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.Â

Olay yerinde yapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan BektaÅŸ A.'nÄ±n cansÄ±z bedeni otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere morga gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â