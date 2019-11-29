KÄ±zÄ±nÄ± arayÄ±p haber verdi... SonrasÄ± korkunÃ§

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29.11.2019 - 00:08 | | DHA

KÄ±zÄ±nÄ± arayÄ±p haber verdi... SonrasÄ± korkunç

Kocaeli'nin Kartepe ilÃ§esinde, kÄ±zÄ±nÄ± telefonla arayÄ±p intihar edeceÄŸini sÃ¶yleyen BektaÅŸ A. (60), pompalÄ± tÃ¼fekle kendisini vurarak yaÅŸamÄ±na son verdi.Â

KÄ±zÄ±nÄ± arayÄ±p haber verdi... SonrasÄ± korkunç

Olay, akÅŸam saatlerinde, Ataevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sÃ¼re Ã¶nce eÅŸinden boÅŸanan ve yalnÄ±z yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen 2 Ã§ocuk babasÄ± BektaÅŸ A., iddiaya gÃ¶re kÄ±zÄ±nÄ± telefonla arayÄ±p, intihar edeceÄŸini sÃ¶yledi. BektaÅŸ A., daha sonra, pompalÄ± tÃ¼fekle kendisini vurdu.

KÄ±zÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler,Â BektaÅŸ A.'yÄ± kanlar iÃ§inde yatarken buldu. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince yapÄ±lan kontroldeÂ BektaÅŸ A.'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.Â 

Olay yerinde yapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan BektaÅŸ A.'nÄ±n cansÄ±z bedeni otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere morga gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

19 yÄ±l vücudundaki kurÅŸunla yaÅŸadÄ±: DüÄŸünlere gitmiyorumSamsun'da asker eÄŸlencesi sÄ±rasÄ±nda bir kiÅŸinin havaya açÄ±lan ateÅŸ sonucu ölmesi üzerine MuÄŸla'da yaÅŸayan bir kadÄ±n, kendi baÅŸÄ±na da aynÄ± olayÄ±n geldiÄŸini belirterek sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla duruma tepki gösterdi.
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