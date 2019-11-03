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03.11.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

Kızını icra ile alan anneye beraat

İstanbul Bağcılar’da 10 yaşındaki kızı Y.Ç.’yi babasından icra kanalıyla alan anne Züleyha Ç. kızına şiddet uyguladığı suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Kızını icra ile alan anneye beraat

Annesi ve babası boşanan Y.Ç., geçici velayetinin annesine verilmesi üzerine icra memurları tarafından zorla babası Metin Ç.’den alınarak annesine teslim edilmişti. Küçük Y. icra memurları tarafından zorla alınması sırasında ağlayarak babasına sarılıp, annesine gitmek istememişti. Daha sonra kızını icra memurlarından teslim alan anne Züleyha Ç. hakkında kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle dava açılmıştı.

Baba Metin Ç. de dosyada şikayetçi olarak yer almıştı. Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada son sözü sorulan sanık Züleyha Ç., “Yapmadığım bir eylemden dolayı cezalandırılmam isteniyor. Çocuk başka dosyalarda babasının kendisine vuracağını söylemektedir. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum” dedi. Mahkeme, sanık hakkında “kasten yaralama” suçundan cezalandırılması istemiyle dava açıldığını ancak sanığın savunması, olayın oluş şekli, toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın bu suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

‘İcralık çocuk’

Küçük kızın babasından icra memurları tarafından alınıp annesine verilmesi, ‘icralık çocuk’ başlığıyla gündem olmuştu.

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