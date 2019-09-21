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21.09.2019 - 12:32 | | DHA

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Halil Çalış, ilkokul öğrencisi kızını, başıboş köpeklere karşı 'köpeksavar' adını verdiği arıcı kıyafeti giydirip, okula yolluyor.

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

İlçeye bağlı Topraktepe Köyü Çalışlar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Halil Çalış'ın, ilköğretim 5'inci sınıf öğrencisi kızı, okula gitmek için evleri ile yol arasındaki 500 metrelik patika alanı yürümek zorunda kalıyor.

Kızına bu yolda eşlik eden baba Halil Çalış, geçtiğimiz günlerde tarlada çalışırken ayağını burktu. Baba yol yürüyemeyince de küçük kızı, yolu tek başına geçmek zorunda kaldı. Ancak, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Kızını okula her gün böyle gönderiyor

Baba Çalış da kızını yeni bir köpek saldırısından korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. Baba, kızını, arıcı kıyafeti giydirerek, okula yolluyor. Ana yoldan servis aracına binen küçük kız, böylelikle patika yolda köpekler yanına yaklaşmadan yürüyebiliyor.

Yolların bozuk olması nedeniyle servisin mahalleye gelemediğini söyleyen baba Çalış, "10 yıldır yolumuz bozuk. Başvurmadığım ilgili kurum kalmadı. çok sayıda dilekçe verdim ama çözüm yok. Servis gelemediğinden çocuğumu okula götürüyordum, ayağım burkuldu. Eşim de sabah tarlaya gidiyor. Çocuk tek başına yürümek zorunda kaldı. Asfalt yola kadar köpekler saldırıyor, korkudan gidemiyor. Ben de çözüm olarak böyle bir kıyafet hazırladım. Köpekler bu kıyafetten korkuyor. Çok da sağlam diş geçmez. Uzun çizmeler de ayağını koruyor. Ben iyileşene kadar böyle gidip gelecek" dedi.

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