MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriKızını öldüren baba tutuklandı
25.11.2019 - 15:51 | | ELİF ALTIN/ İstanbul

Kızını öldüren baba tutuklandı

İstanbul Fatih’te kızını başından vurarak öldüren emekli başkomiser Kemal Akar çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızını öldüren baba tutuklandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Zeyrek Mahallesi Dülgeroğlu Sokak 20/2 numarada 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal Akar, henüz belirlenemeyen bir nedenle, çekyatta uyuyan kızı Nihal'i başından tabancayla vurdu. Daha sonra sokağa çıkan emekli başkomiser, 155 polis imdatı arayarak kendini ihbar etti.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Babası tarafından sol şakağından vurulan Nihal A.(40) ağır yaralı olarak ambulansla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nihal A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emekli başkomiser Kemal A., olay yerine gelen polis ekibine olayda kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu. Bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kayıp iş adamı, çayda ölü bulunduKarabük’te, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınmayan iş adamı Ertuğrul Gazi Yıldız (52), çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulundu. İş adamının son olarak arkadaşını arayarak, “Beni buradan kurtar” dediği öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trendyol İndirimleri ne zamana kadar devam edecek? Trendyol müşteri hizmetleri numarası...

Trendyol İndirimleri ne zamana kadar devam edecek? Trendyol müşteri hizmetleri numarası...

Tekirdağ'da, Batı Nil Virüsü can aldı

Tekirdağ'da, Batı Nil Virüsü can aldı

Çok kritik uyarı! Bu gece 02.00 sıralarında fırtına geliyor

Çok kritik uyarı! Bu gece 02.00 sıralarında fırtına geliyor

Banu Noyan kimdir? Doya Doya Moda jürisi Banu Noyan

Banu Noyan kimdir? Doya Doya Moda jürisi Banu Noyan

Sıradaki Haber