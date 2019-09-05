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05.09.2019 - 13:47| DHA

Kızının kınasında havaya ateş açan muhtara sosyal medyada tepki

Samsun'da, muhtar R.A'nın, kızının kına gecesinde ruhsatlı tabancasıyla havaya rastgele ateş açtığı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Kızının kınasında havaya ateş açan muhtara sosyal medyada tepki

Atakum ilçesi Güney Mahallesi Muhtarı R.A.'nın kızının 31 Ağustos'ta kına gecesi yapıldı. Kına gecesine katılan R.A., ruhsatlı tabancasıyla havaya rastgele ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından pek çok kullanıcı, olaya tepki gösterdi. Takipçilerin bazıları, İçişleri Bakanlığı'nca, düğün ve eğlence merasimlerinde silah kullanılmaması için muhtarlara büyük sorumluluk yüklendiği yönünde yayımlanan bildiriyi hatırlatıp, muhtara tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan, polis ekipleri özellikle kentin yüksek kesimlerinde havaya ateş etme olaylarına yönelik harekete geçip, araştırma ve denetimlerini de yoğunlaştırdı. Kentte en son, düğün ve nişan töreninde silahla havaya ateş açılması sonucu 7 kişi yaralanmıştı.

Kızının kınasında havaya ateş açan muhtara sosyal medyada tepki

Julia’nın öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu: Sürücü kusuruludurBakırköy sahil yolunda bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, arkadaşının da yaralandığı kazaya ilişkin davaya devam edildi. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tutuklu sanığın 1. dereceden asli tam kusurlu olduğu ve kamyonetle yarış eder şekilde makas atarak ilerlemesi sonucu kazanın gerçekleştiği belirtildi.
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