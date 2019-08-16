KKKA artık saniyeler içinde tespit edilecek

Sağlık Bakanlığı, kene ısırığı ile bulaşan ve ölümle sonuçlanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını tespit edecek yerli bir test geliştiriyor. Kit şeklinde hazırlanan test, hastaneye başvuran kişinin KKKA hastalığını kapıp kapmadığını anında tespit edecek. Sağlık Bakanlığı’nın TBMM’ye verdiği bilgilere göre; 2008’de kene ısırığı sonucu insana bulaşan KKKA yüzünden 63 kişi hayatını kaybetmişti. Hastalığın önlenmesine ilişkin Kayseri Erciyes Üniversitesi aşı geliştirme çalışması başlatmış, Sağlık Bakanlığı da çalışmaya destek sağlamıştı. Bakanlık, kendi koordinasyonunda KKKA’yı birkaç saniye içinde tespit edecek kit geliştirilmesi için çalışma başlattı. Önümüzdeki yıl kitin işlerliğine yönelik test süreci başlatılacak. KKKA kitinin birkaç yıl içinde kullanıma sunulması bekleniyor