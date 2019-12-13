MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KKTC Bakanlar Kurulu’ndan kritik karar: Türkiye faaliyet yürütebilecek
ABONE OL
13.12.2019 - 22:47 | | AA

KKTC Bakanlar Kurulu’ndan kritik karar: Türkiye faaliyet yürütebilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, Geçitkale Havaalanı'nın, insansız hava araçları (İHA) ile yürütülecek faaliyetlerde kullanılmasına onay verdi.

KKTC Bakanlar Kurulu’ndan kritik karar: Türkiye faaliyet yürütebilecek

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "KKTC hükümeti olarak, Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan son gelişmeler ışığında KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının (KTBK) talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları ile yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Geçitkale Havaalanı'na dair yürürlükteki sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca, alınan bu karar hakkında sözleşmenin diğer tarafının da bilgilendirildiği vurgulandı.

KKTC'de Mağusa bölgesinde yer alan ve KKTC'nin ikinci havaalanı olarak geçen Geçitkale Havaalanı, iş adamı Asil Nadir'e kiralanmıştı.

Geçitkale Havaalanı'nın, askeri amaçla kullanılmasına yönelik çalışmalar bir süredir devam ediyordu.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan'dan skandal hareket

Sıradaki Haber