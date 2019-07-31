MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'e yanıt: Esas hukuksuzluğu yapan kendileridir
31.07.2019 - 11:46

KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'e yanıt: Esas hukuksuzluğu yapan kendileridir

KKTC Başbakan Ersin Tatar, CNN TÜRK'te "10'dan Sonrası" programında açıklamalarda bulundu.

KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'e yanıt: Esas hukuksuzluğu yapan kendileridir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarına yanıt veren Tatar, 'Karşı taraf kesinlikle haksızdır ve esas hukuksuzluğu yapan kendileridir. Kıbrıs'ta iki eşit halk vardır. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs Rum halkı. Esasında Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal eden Kıbrıs Rumlarıdır. Yunanistan ile birlikte Avrupa Birliği içerisindeki avantajlı pozisyonlarını istismar ederek böyle bir durum ortaya çıkarmışlardır ve çeşitli ülkelerle büyük şirketlerle anlaşmalar yaparak bu Doğu Akdeniz'deki zenginlikleri paylaşma noktasında Kıbrıs Türklerini tamamiyle dışlamışlardır' dedi.

Kıbrıs müzakerelerine ilişkin Tatar, "9 Ağustos'taki görüşmeden bir şey çıkmaz. Artık uyanın, Kıbrıs'ta iki devlet var. Miçotakis'in dediği modası geçmiş garantörlük. Türkiye'nin garantörlük hakkında vazgeçemeyiz." açıklamasında bulundu.

"BÜYÜK KISMI OSMANLI MALI"

Kapalı olan Maraş şehriyle ilgili olarak Tatar, "Malların iadesi söz konusu olabilir. Oradaki malların büyük kısmı Osmanlı malı. Rumlarla ortak komiteyi kabul edemeyiz. Sahil turizmi ve KKTC turizmi için çok değerli bir yer. Kendi finansmanını kendi içinde yaratacak." dedi.

KKTC Başbakanı Tatardan Miçotakise yanıt: Esas hukuksuzluğu yapan kendileridir

 

 

 

Su ve mama kaplarını molozla doldurmuşlarEdirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan Özen Özkaya (50), sokak hayvanları için su ve mama doldurarak, sokağa koyduğu kapların boşaltılıp, içine beton molozu doldurulduğunu söyledi. Özkaya, "Mahallede birkaç kişi sokak hayvanlarını istemiyor" dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İçtiği sigara sonu oluyordu!

İçtiği sigara sonu oluyordu!

AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF Yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF Yaz okulu sınavları ne zaman?

Yılanı vurmak isterken hamile eşini öldürdü... Şaşırtan karar!

Yılanı vurmak isterken hamile eşini öldürdü... Şaşırtan karar!

Toprak altından çıkarıldı! 250 metre uzunluğunda...

Toprak altından çıkarıldı! 250 metre uzunluğunda...

Sıradaki Haber