KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'e yanıt: Esas hukuksuzluğu yapan kendileridir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarına yanıt veren Tatar, 'Karşı taraf kesinlikle haksızdır ve esas hukuksuzluğu yapan kendileridir. Kıbrıs'ta iki eşit halk vardır. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs Rum halkı. Esasında Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal eden Kıbrıs Rumlarıdır. Yunanistan ile birlikte Avrupa Birliği içerisindeki avantajlı pozisyonlarını istismar ederek böyle bir durum ortaya çıkarmışlardır ve çeşitli ülkelerle büyük şirketlerle anlaşmalar yaparak bu Doğu Akdeniz'deki zenginlikleri paylaşma noktasında Kıbrıs Türklerini tamamiyle dışlamışlardır' dedi.

Kıbrıs müzakerelerine ilişkin Tatar, "9 Ağustos'taki görüşmeden bir şey çıkmaz. Artık uyanın, Kıbrıs'ta iki devlet var. Miçotakis'in dediği modası geçmiş garantörlük. Türkiye'nin garantörlük hakkında vazgeçemeyiz." açıklamasında bulundu.

"BÜYÜK KISMI OSMANLI MALI"

Kapalı olan Maraş şehriyle ilgili olarak Tatar, "Malların iadesi söz konusu olabilir. Oradaki malların büyük kısmı Osmanlı malı. Rumlarla ortak komiteyi kabul edemeyiz. Sahil turizmi ve KKTC turizmi için çok değerli bir yer. Kendi finansmanını kendi içinde yaratacak." dedi.