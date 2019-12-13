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13.12.2019 - 22:05 | | DHA

KKTC harekete geçti! Bütün ürünler toplatılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de iki çocuğun ölümüne neden olan Şırınga Çikolata olarak adlandırılan ürünlerin toplatılması kararı aldı.

KKTC harekete geçti! Bütün ürünler toplatılıyor

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçarak nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı, 'Şırınga Çikolata' olarak adlandırılan ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba'nın imzasıyla tüm birimlere gönderilen 'ivedi' yazıda, Ürünlerin toplatılması ve satılmasının yasaklanması kararının alındığı" kaydedildi.

İVEDİ YAZI YAZILDI

Yazıda, "Ülkemize de 36 koli ithal edilen Bonart marka creaminjector (kakaolu fındık kreması) ürüne ait ambalajla ilgili Türkiyede yaşanan üzücü iki olayın ardından Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığının ürün güvenliği ile ilgili olarak başlatmış olduğu araştırma sonuçlanana kadar söz konusu ürünlerin piyasa ve okul kantinlerinde satışının durdurulması hususunda bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim ifadelerine yer verildi.

 

 

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