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12.09.2019 - 03:22| DHA/İHA

KKTC'de askeri alanda patlama

KKTCnin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Askeri bölge yakınındaki 5 yıldızlı bir otelin boşaltıldığı belirtildi.

KKTC'de askeri alanda patlama

Olayla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Girnenin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir. Gerek askeri yetkililerimiz, gerekse polis genel müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım. Şeklinde yazılı bir açıklama yaptı.

KKTCde askeri alanda patlama

 

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