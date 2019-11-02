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02.11.2019 - 10:30 | | İHA

KKTC'de trafik kazası : 2 ölü

KKTC'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

KKTC'de trafik kazası : 2 ölü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde gece geç saatlerde, Mustafa Ürcan (33), yönetimindeki MH 313 plakalı araç ile Lefkoşa yönüne aynı istikamet eden Seda Suat Yılmaz (43) yönetimindeki PJ 358 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun solundan çıkan PJ 358 plakalı araç yolun solunda toprak alan içerisinde park halinde bulunan tıra çarpmıştır. Kaza sonucu PJ 358 plakalı araç sürücüsü Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Devrim Yılmaz (48) olay yerinde yaşamı yitirmişlerdir Kazada yaralanan MH 313 plakalı araç sürücüsü Mustafa Ürcan ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Otomobil ve cip kafa kafaya çarpıştıRusya'da kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, karşıdan gelen bir ciple kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan sürücü ve yolcu hayatını kaybederken, cipteki 6 kişi ise yaralandı.
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