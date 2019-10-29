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29.10.2019 - 13:02 | | DHA

Klasik otomobillerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı

Cumhuriyetin kuruluşunun 96.yılında İstanbul'un her iki yakasında da kutlama hazırlıkları yapan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) Üyeleri, 96 klasik otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Türk bayraklarıyla 'Çok Yaşa Cumhuriyet' konvoyu oluşturdu.

Klasik otomobillerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı
Klasik otomobillerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı
Klasik otomobillerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı
Klasik otomobillerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan fotoğraflandı
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İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin organize ettiği etkinlikte, 1940'lı yıllardan 1970'li yıllara kadar, bir döneme damgasını vurmuş ve Türk bayraklarıyla süslenmiş 96 klasik otomobil, Cumhuriyetin 96. yılında, “Çok Yaşa Cumhuriyet" konvoyu oluşturdu. Konvoyu oluşturanlar Avrupa Yakası'nda, Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda ve Anadolu Yakası'nda Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir araya geldi. Vatandaşlar etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, "Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 96. Yıl anısına 96 klasik ile Bağdat Caddesi'ndeyiz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahıyla Atamızın gözlerini yumduğu Dolmabahçe'de korteji sonlandıracağız. Tüm ulusal bayramlarda olduğu gibi bugün de İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak Cumhuriyetimizin 96. Yılında klasiksever arkadaşlarla bir araya geldik. Milli birlik ve beraberliğimizi arttırıcı unsur olarak görüyoruz ulusal bayramlarımızı. Buradan da Cumhuriyetimizin kurulmasına vesile olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına gökyüzüne selam gönderiyoruz" diye konuştu.

Konvoy daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden, Dolmabahçe'ye geçti. Klasik araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde görüntüsü drone ile havadan fotoğraflandı.

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