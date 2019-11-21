KOAH’ın en önemli nedeni sigara

Hastalığın yayılımı ve etkileri konusunda araştırmalara imza atan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Uzaslan, Dünya KOAH Günü kapsamında şu bilgileri verdi:



“Beş yıldan uzun süre haftada 40 saatten fazla sigara dumanına maruz kalanlarda KOAH gelişme riskinin yüzde 50 artıyor. Her 10 hastanın 9’unda KOAH olma nedeni sigara ve tütünleri kullanımıdır. Sigara içenlerde içmeyenlere göre KOAH gelişme riski 30 kattır. KOAH nedeniyle gerçekleşen 10 ölümden erkelerde 9’unun kadınlarda ise 7’sinin nedeni sigara.”