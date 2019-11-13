Koç burcu için günlük yorum | Koç burçları dikkat...
Koç burcunda olanlar, günlük burç yorumlarını araştırıyor. Koç burcu bugün nasıl etkileniyor? Koç burcunun günlük burç yorumunda dikkat çeken nokta yeni haberler alması...Peki Koç burcu günün sonuna doğru nasıl etkilenecek?
Koç burcu günlük yorumu merak ediliyor. Bugün hareketli bir güne başlayan Koç burçları için günlük yorum oldukça dikkat çekiyor. 13 Kasım 2019 Çarşamba günü Koç burcu yorumu haberimizde...
KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU
Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Sabah saatlerindeki sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. Dikkatinizi toplamakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler sizi uğraştırabilir. Yeni haberler alabilirsiniz. İlişkilerinizi olgunlaştıracağınız olaylar yaşayabilirsiniz.
KOÇ BURCU GENEL ÖZELLİKLER
Tanımlayan söz: Kendimi arıyorum
Yönetici gezegeni: Mars
Elementi: Ateş
Niteliği: Öncü
Rengi: Kırmızı, kızıla kaçan renkler
Metali: Demir
Taşı: Elmas
Vücutta karşı geldiği bölge: Baş ve yüz kısmı
Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Cesur ve girişimci, başkalarına heves veren, kolay anlayan, dürüst ve kararlı, inançlı
Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Kaba ve fanatik, egoist, başkalarının duygularına duyarsız, dikkatsiz, önyargılı