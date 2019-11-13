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13.11.2019 - 12:57 |

Koç burcu için günlük yorum | Koç burçları dikkat...

Koç burcunda olanlar, günlük burç yorumlarını araştırıyor. Koç burcu bugün nasıl etkileniyor? Koç burcunun günlük burç yorumunda dikkat çeken nokta yeni haberler alması...Peki Koç burcu günün sonuna doğru nasıl etkilenecek?

Koç burcu için günlük yorum | Koç burçları dikkat...

Koç burcu günlük yorumu merak ediliyor. Bugün hareketli bir güne başlayan Koç burçları için günlük yorum oldukça dikkat çekiyor. 13 Kasım 2019 Çarşamba günü Koç burcu yorumu haberimizde...

KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Sabah saatlerindeki sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. Dikkatinizi toplamakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler sizi uğraştırabilir. Yeni haberler alabilirsiniz. İlişkilerinizi olgunlaştıracağınız olaylar yaşayabilirsiniz.

KOÇ BURCU GENEL ÖZELLİKLER

Tanımlayan söz: Kendimi arıyorum

Yönetici gezegeni: Mars

Elementi: Ateş

Niteliği: Öncü

Rengi: Kırmızı, kızıla kaçan renkler

Metali: Demir

Taşı: Elmas

Vücutta karşı geldiği bölge: Baş ve yüz kısmı

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Cesur ve girişimci, başkalarına heves veren, kolay anlayan, dürüst ve kararlı, inançlı

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Kaba ve fanatik, egoist, başkalarının duygularına duyarsız, dikkatsiz, önyargılı

 

 

Yurt önlerinde kızları taciz eden şüpheli tutuklandı!Bursa’da yurt önlerinde üniversite öğrencisi kızlara cinsel organını gösterip sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen Yiğit Güler (33), yakalanıp, tutuklandı. Güler'in kız öğrencileri takip ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
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